    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    Прокуратура подала в суд на главу испанского футбола после поцелуя футболистки

    261
    3 комментария

    В национальный суд Испании прокуратура страны подала жалобу на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку национальной сборной Джиннифер Эрмосо. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает издание As.com.

    Спортсменка подала жалобу на Рубиалеса из-за поцелуя без согласия — прокуратура дала ей ход. Теперь предстоит определить, какой следственный суд займется расследованием и принятием решения: возбуждать ли уголовно дело в отношении главы испанского футбола.

    Как отмечает РИА Новости-Спорт, по 178 статье УК Испании за действие, нарушающее сексуальную свободу другого лица без согласия, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от года до 4 лет.

    Инцидент произошел после победы женской сборной Испании на чемпионате мира. Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения. Позже Эрмосо заявила, что он сделал это против ее желания, назвав его действия «импульсивным сексизмом».

    Международная футбольная федерация (FIFA) временно приостановила деятельность Рубиалеса в футболе, а RFEF начала собственное расследование.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболСпортИспания
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close