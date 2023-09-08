Прокуратура подала в суд на главу испанского футбола после поцелуя футболистки

В национальный суд Испании прокуратура страны подала жалобу на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку национальной сборной Джиннифер Эрмосо. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает издание As.com.

Спортсменка подала жалобу на Рубиалеса из-за поцелуя без согласия — прокуратура дала ей ход. Теперь предстоит определить, какой следственный суд займется расследованием и принятием решения: возбуждать ли уголовно дело в отношении главы испанского футбола.



Как отмечает РИА Новости-Спорт, по 178 статье УК Испании за действие, нарушающее сексуальную свободу другого лица без согласия, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от года до 4 лет.