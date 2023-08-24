ФИФА открыла дело из-за президента Федерации футбола Испании, который поцеловал футболистку

Международная федерация футбола (ФИФА) начала разбирательство по поводу действий президента Королевской футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса в связи с тем, что он поцеловал одну из игроков женской сборной Испании без ее разрешения.



Инцидент произошел после победного матча в финале чемпионата мира против сборной Англии со счетом 1:0. В ходе торжественной церемонии Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, после чего похлопал ее по спине. Девушка позже выразила недовольство этим жестом.



«Очень важно, чтобы наша сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые проповедуют ценности равенства и уважения во всех сферах. Мы работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными», — заявила футболистка в интервью Sport.es.



Позже она пошутила, что поцелуй ей не понравился.

В свою очередь, Луис Рубиалес извинился за свое поведение.

