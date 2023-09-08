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    Водителя, сбившего 90-летнего мужчину на тротуаре проспекта Наставников, приговорили к колонии

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, который погубил пенсионера в Красногвардейском районе в январе этого года. Пожилой пешеход угодил под пятящийся автомобиль на тротуаре.

    ДТП произошло около 13 часов 24 января у дома 12 по проспекту Наставников. Водитель на автомобиле двигался задним ходом по тротуару, не обеспечив безопасность своего маневра, и сбил 90-летнего пешехода, сообщает 8 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. В результате пожилой мужчина получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

    Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на аналогичный срок. Приговор в законную силу еще не вступил.

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