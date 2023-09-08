Водителя, сбившего 90-летнего мужчину на тротуаре проспекта Наставников, приговорили к колонии

В Петербурге вынесли приговор водителю, который погубил пенсионера в Красногвардейском районе в январе этого года. Пожилой пешеход угодил под пятящийся автомобиль на тротуаре.



ДТП произошло около 13 часов 24 января у дома 12 по проспекту Наставников. Водитель на автомобиле двигался задним ходом по тротуару, не обеспечив безопасность своего маневра, и сбил 90-летнего пешехода, сообщает 8 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга. В результате пожилой мужчина получил травмы, от которых позже скончался в больнице.