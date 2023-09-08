    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    Более 1,7 тысячи водителей в Петербурге потеряли право сесть за руль из-за долгов

    1996
    18 комментариев

    За семь месяцев 2023 года петербургские судебные приставы ограничили в праве на вождение более 2,5 тысячи автомобилистов. В основном — за долги по алиментам. Мера подействовала меньше чем на половину должников, но помогла взыскать более 73 миллионов рублей.

    На начало июля у приставов находилось около 2540 исполнительных производств, по которым в качестве принудительной меры было применено ограничение в праве на вождение, сообщает 8 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Из них 1897 производств были по алиментным задолженностям. Чтобы вернуться за руль, автомобилисты выплатили 73 миллиона рублей, 71 млн из которых — алименты.

    Сейчас в Петербурге запрет на вождение остается у 1769 должников, из которых больше половины (1078) — алиментщики. Эта мера, напомним, применяется к должникам по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, требованиям неимущественного характера, связанным с воспитанием детей, и так далее. Чтобы ее применили, задолженность должна превышать 10 тысяч рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудебные приставыВодительские праваАлиментщики
    ЛАЙК7
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close