Более 1,7 тысячи водителей в Петербурге потеряли право сесть за руль из-за долгов

За семь месяцев 2023 года петербургские судебные приставы ограничили в праве на вождение более 2,5 тысячи автомобилистов. В основном — за долги по алиментам. Мера подействовала меньше чем на половину должников, но помогла взыскать более 73 миллионов рублей.



На начало июля у приставов находилось около 2540 исполнительных производств, по которым в качестве принудительной меры было применено ограничение в праве на вождение, сообщает 8 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Из них 1897 производств были по алиментным задолженностям. Чтобы вернуться за руль, автомобилисты выплатили 73 миллиона рублей, 71 млн из которых — алименты.