«Если бы «Опель» не перестроился, он бы мне попался». В ДТП на Дороге жизни погиб неизвестный

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают эту аварию, в том числе откликнулся мужчина, который, по его словам, всё видел. «Я ехал в левом ряду. Пешеход появился, как раз когда «Опель» перестраивался передо мной, объезжая авто в правой полосе, — рассказывает Рустам. — Все было очень быстро. Скорость 75 у меня была, у него не сильно больше, 80. В момент перестроения, метров за 10, пеший вылез на левую полосу, и «Опель» сбил его, даже не поняв, что произошло. Он тупо выскочил перед тремя авто, притом что все мы тронулись с пешеходного светофора, и особо никто не летел. Он был в неадеквате 95%. Раньше два раза на этой дороге встречались такие — посреди трассы идут и на авто прыгают. Ни у одного водителя не было шансов оттормозиться. Если бы «Опель» не перестроился, он бы мне попался, я бы тоже не успел оттормозиться, увидел его за 2 секунды до случившегося. Подлетел и отскочил, вертясь, как игрушка, до сих пор немного в шоке». «Ужасно. Проезжали в одну сторону, над ним ещё сидели. Ехали с магазина, уже был накрыт. Страшно», — делится Ксения.

