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    Центробанк убрал ограничение на продажу долларов и евро, которые поступили в кассы до 9 апреля 2022 года

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    Из релиза Центробанка исчезла фраза об ограничении продажи гражданам долларов США и евро, поступивших в кассы банков до 9 апреля 2022 года. Внимание на это 7 сентября обратил РБК. Речь идет о сообщении, в котором регулятор уведомил о продлении на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Информацию об исключении этого положения подтвердил источник агентства на финансовом рынке.

    В марте 2022 года ЦБ ввел запрет на продажу гражданам иностранной валюты, а также ввел ограничения на снятие наличной валюты со счетов кредитных организаций. В апреле 2022 года полный запрет на продажу сняли, но банки могли продавать только доллары и евро, поступившие в кассы с 9 апреля 2022 года.

    На фоне ослабления рубля банки столкнулись с притоком наличной валюты. Как писал РБК, объем наличных денег в их кассах, банкоматах и в пути к 1 августа впервые преодолел планку 2 трлн руб., подскочив за месяц на 180,9 млрд руб., или на 9,6%.

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