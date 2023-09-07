Центробанк убрал ограничение на продажу долларов и евро, которые поступили в кассы до 9 апреля 2022 года

Из релиза Центробанка исчезла фраза об ограничении продажи гражданам долларов США и евро, поступивших в кассы банков до 9 апреля 2022 года. Внимание на это 7 сентября обратил РБК. Речь идет о сообщении, в котором регулятор уведомил о продлении на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Информацию об исключении этого положения подтвердил источник агентства на финансовом рынке.



В марте 2022 года ЦБ ввел запрет на продажу гражданам иностранной валюты, а также ввел ограничения на снятие наличной валюты со счетов кредитных организаций. В апреле 2022 года полный запрет на продажу сняли, но банки могли продавать только доллары и евро, поступившие в кассы с 9 апреля 2022 года.

