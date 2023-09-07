    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.84eur105.08

    С бывшей воспитательницы детсада в Красногвардейском районе взыскали 300 тысяч рублей за истязание ребенка

    187
    2 комментария

    С бывшей воспитательницы Марины Панченко приставы взыскали 300 тысяч рублей за истязание ребенка в детском саду, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Деньги были списаны со счета. Также ей был вынесен запрет на выезд и выставлен исполнительский сбор в 21 тысячу рублей.

    Дело об истязании пятилетней девочки было возбуждено весной прошлого года. Следствие пришло к выводу, что Панченко в сентябре и ноябре 2020 года применяла насилие к ребенку, а именно — тянула ее за уши и волосы, хватала за шею. Воспитательница свою вину не признала, заявив, что не обижала девочку.

    Осенью 2022 года Красногвардейский районный суд признал Марину Панченко виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком 4 года. В счет компенсации морального вреда с воспитательницы взыскали 300 000 рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close