С бывшей воспитательницы детсада в Красногвардейском районе взыскали 300 тысяч рублей за истязание ребенка

С бывшей воспитательницы Марины Панченко приставы взыскали 300 тысяч рублей за истязание ребенка в детском саду, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. Деньги были списаны со счета. Также ей был вынесен запрет на выезд и выставлен исполнительский сбор в 21 тысячу рублей.



Дело об истязании пятилетней девочки было возбуждено весной прошлого года. Следствие пришло к выводу, что Панченко в сентябре и ноябре 2020 года применяла насилие к ребенку, а именно — тянула ее за уши и волосы, хватала за шею. Воспитательница свою вину не признала, заявив, что не обижала девочку.