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    Бывшая воспитательница из Петербурга получила условный срок за истязание ребенка

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    2 комментария

    Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении бывшей воспитательницы Марины Панченко, признанной виновной в истязании. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Дело об истязании 5-летней девочки было возбуждено весной прошлого года. Следствие пришло к выводу, что Панченко в сентябре и ноябре 2020 года применяла насилие к ребенку, а именно тянула ее за уши и волосы, хватала за шею. Воспитательница свою вину не признала, заявили, что не обижала девочку, но могла случайно опрокинуть ее, когда та пыталась прыгнуть на голову другого мальчика. Покраснение на шее, по мнению Панченко, у воспитанницы появилось после того, как та пыталась стянуть с шеи бусы. За уши, уверяет женщина, она тоже девочку не дергала.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Суд полностью удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с Панченко в счет компенсации морального вреда 300 000 рублей.

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    Комментарии 2

    Zloi_prohozhiy06 Окт 2022 в 13:51
    А теперь читаем коммент из основной новости, ссылка есть даже в этой статье:
    "Самое отвратительное, что ВСЁ РОВНО НАОБОРОТ. Позор "объективным" СМИ ((((

    Наш ребёнок из этого сада, так что мы в курсе реальной истории. А реальная история такова, что неадекватный, психически больной ребёнок приводился в сад без тьютора. Она била, кусала и царапала других детей - воспитатели ничего не могли поделать, продвинутая мамаша знает, как качать права и требовать. В итоге во время одной из вспышек агрессии эту девочку воспитательница удерживала. Удерживала, мать вашу, чтобы она других детей не калечила. А уж её мамаша раздула из этого события уголовное дело - поскольку юридически прокачанная. У нас ведь письмо в прокуратуру с определёнными заклинаниями это Бумага, это Резонанс, всё общество должно ответить за эту Бумагу.

    Тьфу. Теперь ни в чём неповинному воспитателю грозит тюремный срок - за то что других детей от "следов насилия" спасала и за упрямую дрянь-мамашу."
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