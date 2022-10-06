Бывшая воспитательница из Петербурга получила условный срок за истязание ребенка

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении бывшей воспитательницы Марины Панченко, признанной виновной в истязании. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Дело об истязании 5-летней девочки было возбуждено весной прошлого года. Следствие пришло к выводу, что Панченко в сентябре и ноябре 2020 года применяла насилие к ребенку, а именно тянула ее за уши и волосы, хватала за шею. Воспитательница свою вину не признала, заявили, что не обижала девочку, но могла случайно опрокинуть ее, когда та пыталась прыгнуть на голову другого мальчика. Покраснение на шее, по мнению Панченко, у воспитанницы появилось после того, как та пыталась стянуть с шеи бусы. За уши, уверяет женщина, она тоже девочку не дергала.

