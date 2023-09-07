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    Толпам пешеходов у метро «Технологический институт» дали больше места

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    Фото: читательница «Фонтанки» Тата
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    После новости об огромных очередях возле станции метро «Технологический институт» в Петербурге там освободили больше места для пешеходов. Чтобы люди не лезли на дорогу, подвинули строительные леса.

    В рамках взаимодействия с исполнителем работ для улучшения прохода пешеходов строительный забор в районе пешеходного перехода у метро «Технологический институт» сместили на протяжении 10 метров, увеличив ширину пешеходного тротуара до 3 метров, рассказали «Фонтанке» в ГИБДД. В начале недели ширина прохода вдоль лесов составляла 1,8 метра, и на тротуаре у пешеходного перехода скапливались огромные очереди: люди не успевали переходить на «зеленый», кто-то не выдерживал и перелезал через ограждение, рискуя попасть под машину.

    Возле дома 30 по Московскому проспекту сейчас идет капитальный ремонт административного здания метро «Технологический институт». Работы ведет ООО «Сталь Профиль Групп» по заказу ГУП «Петербургский метрополитен».

    Фото: читательница «Фонтанки» Тата

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