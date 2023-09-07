Толпам пешеходов у метро «Технологический институт» дали больше места

После новости об огромных очередях возле станции метро «Технологический институт» в Петербурге там освободили больше места для пешеходов. Чтобы люди не лезли на дорогу, подвинули строительные леса.



В рамках взаимодействия с исполнителем работ для улучшения прохода пешеходов строительный забор в районе пешеходного перехода у метро «Технологический институт» сместили на протяжении 10 метров, увеличив ширину пешеходного тротуара до 3 метров, рассказали «Фонтанке» в ГИБДД. В начале недели ширина прохода вдоль лесов составляла 1,8 метра, и на тротуаре у пешеходного перехода скапливались огромные очереди: люди не успевали переходить на «зеленый», кто-то не выдерживал и перелезал через ограждение, рискуя попасть под машину.