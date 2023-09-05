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    Очередь как в 90-х. У «Технологического института» стоит толпа, некоторые прыгают на дорогу

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    Очередь, как в 90-е годы за колбасой, образовалась утром 5 сентября на Московском проспекте у станции метро «Технологический институт» в центре Петербурга. Толпа растянулась на десятки метров, видео прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Тата.

    Здесь всегда многолюдно, но так, как сегодня, бывает редко. Большая часть людей, выходящих из метро, направляется на другую сторону Московского проспекта. Им приходится довольно долго ждать зелёный сигнал светофора, и за это время успевает скопиться длинная очередь. Тата полагает, что выходить на «зебру» мешают ещё и строительные леса, из-за чего стоящие на тротуаре люди не успевают перейти улицу, пока горит зелёный. «Кто-то не выдерживает и перелезает через забор, несмотря на опасность попадания в ДТП и полицию», — отмечает Тата.

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    Леса на фасаде дома 30 по Московскому проспекту появились в рамках контракта на капитальный ремонт административного здания метро. Заказчиком работ является ГУП «Петербургский метрополитен», исполнителем, согласно данным госзакупок, — ООО «Сталь Профиль Групп». Стоимость контракта составляет 18,3 млн рублей. Владельцем и руководителем фирмы, по информации СПАРК, является Александр Шефер.

    С началом сентября транспортные потоки усиливаются: люди возвращаются из отпусков, студенты и школьники начинают ездить в учебные заведения. Больше становится пассажиров в общественном транспорте и машин на дорогах. Вчера и сегодня загруженность дорог достигала 6 баллов по шкале «Яндекса» — это на 2–3 балла выше, чем было летом, но типично для осени.

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