«Очень плохая новость». В Кремле отреагировали на передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Решение США поставить на Украину снаряды с обедненным ураном является очень плохой новостью. Об этом 7 сентября в ходе ежедневного конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень плохие новости», — отметил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).



Представитель Кремля напомнил, что эти снаряды активно использовались в военном конфликте в Югославии. Их применение привело к весьма печальным последствиям, заявил Песков.

Ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном будет лежать на США, которые приняли такое решение.