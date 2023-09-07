«Очень плохая новость». В Кремле отреагировали на передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Решение США поставить на Украину снаряды с обедненным ураном является очень плохой новостью. Об этом 7 сентября в ходе ежедневного конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень плохие новости», — отметил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля напомнил, что эти снаряды активно использовались в военном конфликте в Югославии. Их применение привело к весьма печальным последствиям, заявил Песков.
Ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном будет лежать на США, которые приняли такое решение.
Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США поставят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Вооружение передадут из запасов Минобороны Соединенных Штатов.