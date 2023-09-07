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    «Очень плохая новость». В Кремле отреагировали на передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

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    Решение США поставить на Украину снаряды с обедненным ураном является очень плохой новостью. Об этом 7 сентября в ходе ежедневного конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это очень плохие новости», — отметил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Представитель Кремля напомнил, что эти снаряды активно использовались в военном конфликте в Югославии. Их применение привело к весьма печальным последствиям, заявил Песков.

    Ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном будет лежать на США, которые приняли такое решение.

    Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что США поставят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Вооружение передадут из запасов Минобороны Соединенных Штатов.

    Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется. При этом Международная коалиция по запрету уранового оружия считает, что существует риск для здоровья от проглатывания или вдыхания пыли обедненного урана, вплоть до рака и врожденных дефектов.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое наблюдало за применением снарядов с обедненным ураном в разных странах, включая бывшую Югославию, считает, что «рассеянные в окружающей среде остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для населения пострадавших регионов». Однако их применение может усложнить послевоенную задачу по очистке территории Украины, отмечают эксперты.

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    УранБоеприпасыСнарядыУкраинаСША
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