США объявили о поставке на Украину боеприпасов с обедненным ураном

США поставят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 млн долларов. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.

Также в пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 мм, 81-мм минометные системы и снаряды, противотанковые комплексы Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия и другое.

Вооружение передадут из запасов министерства обороны США. Это 46-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Великобритания еще в начале этого года отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном. Для США это первая поставка данного типа снарядов. В прессе предполагают, что данное решение вызовет споры, как это было с поставками кассетных боеприпасов.