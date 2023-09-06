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    США объявили о поставке на Украину боеприпасов с обедненным ураном

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    США поставят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 млн долларов. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.

    Также в пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 мм, 81-мм минометные системы и снаряды, противотанковые комплексы Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия и другое.

    Вооружение передадут из запасов министерства обороны США. Это 46-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

    Великобритания еще в начале этого года отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном. Для США это первая поставка данного типа снарядов. В прессе предполагают, что данное решение вызовет споры, как это было с поставками кассетных боеприпасов.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности из-за применения обедненного урана «в любой точке мира», пишет РИА Новости.

    Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется. При этом Международная коалиция по запрету уранового оружия считает, что существует риск для здоровья от проглатывания или вдыхания пыли обедненного урана, вплоть до рака и врожденных дефектов.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое наблюдало за применением снарядов с обедненным ураном в разных странах, включая бывшую Югославию, считает, что «рассеянные в окружающей среде остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для населения пострадавших регионов». Однако их применение может усложнить послевоенную задачу по очистке территории Украины, отмечают эксперты.

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