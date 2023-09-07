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    Fix Price готовится к открытию магазинов в ОАЭ

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    Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price намерена открыть точки в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил 7 сентября гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов. Его слова приводит агентство ТАСС.

    По словам Кирсанова, первые магазины Fix Price в ОАЭ появятся в 2024 году. Компания уже открыла магазины в Армении по программе франчайзинга, также в 2023 году два магазина Fix Price появились в Улан-Баторе в Монголии.

    На данный момент магазины российской сети открыты в Грузии, Казахстане, Латвии, Республике Беларусь и Узбекистане.

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