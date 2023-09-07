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    В петербургской школе установили мемориальную доску в память о контрактнике, погибшем под Харьковом

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    В школе №250 Кировского района открыли мемориальную доску в честь выпускника Анатолия Паскаля, погибшего во время боевых действий на Украине. Об этом сообщили в группе МО «Ульянка».

    «В траурном митинге приняли участие учащиеся старших классов, педагоги, выпускники школы- одноклассники Анатолия, родители героя», — говорится в публикации.

    О погибшем в Харьковской области 25-летнем Анатолии Паскале «Фонтанка» уже писала. Он вырос в семье военных и после окончания Морского колледжа сразу пошел служить по контракту.

    Паскаль собирался поехать в Сирию, но в итоге отправился на Украину. Он прослужил там два месяца и погиб под артобстрелом за неделю до отхода российских войск из Харьковской области.

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    Анатолий Паскаль
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