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    Гимназию на Васильевском острове эвакуировали из-за личных вещей семиклассницы

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    Вынужденно продлить перемену в гимназии № 642 на Морской набережной в Петербурге пришлось из-за дополнительного аккумулятора в рюкзаке школьницы.

    Как сообщили в администрации Василеостровского района, 6 сентября в рюкзаке семиклассницы вышел из строя PowerBank. Ученики в соцсетях показали дым в коридоре и эвакуацию.

    В гимназии «Земля и Вселенная» уточнили, что четвёртый корпус на Морской набережной покидали «организованно в штатном режиме». Пострадавших нет, с последствиями инцидента быстро справились, и уроки продолжились. На расписание группы продлённого дня, спортивного клуба и другой внеурочной деятельности случившееся не повлияло.

    «Литиевые аккумуляторы не всегда безопасны! Перегрев или дальнейшее возгорание могут произойти в том числе по причине некачественных комплектующих», — предостерегли в администрации района и напомнили, что в мае на Васильевском острове самовоспламенился самокат.

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