Гимназию на Васильевском острове эвакуировали из-за личных вещей семиклассницы

Вынужденно продлить перемену в гимназии № 642 на Морской набережной в Петербурге пришлось из-за дополнительного аккумулятора в рюкзаке школьницы.



Как сообщили в администрации Василеостровского района, 6 сентября в рюкзаке семиклассницы вышел из строя PowerBank. Ученики в соцсетях показали дым в коридоре и эвакуацию.



В гимназии «Земля и Вселенная» уточнили, что четвёртый корпус на Морской набережной покидали «организованно в штатном режиме». Пострадавших нет, с последствиями инцидента быстро справились, и уроки продолжились. На расписание группы продлённого дня, спортивного клуба и другой внеурочной деятельности случившееся не повлияло.

