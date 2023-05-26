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    Посмотрите, что осталось от взорвавшегося на Васильевском во время движения самоката

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    В распоряжении «Фонтанки» 26 мая оказалось фото почти догоревшего самоката, который самовоспламенился на Васильевском острове.

    Из снимка очевидно, что транспортное средство, скорее всего, не принадлежало работающим в городе шерингам. Это распространенная модель Kirin M5 Pro.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Состояние пострадавшего 45-летнего водителя до сих пор остается тяжелым.

    «Фонтанка» писала и показывала, как за полчаса до полуночи во время движения по 13 линии Васильевского острова у дома 16 самокат вспыхнул и загорелся. С ожогами мужчину, которые ехал на нем, увезли в больницу.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    СамокатПожарШеринг
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