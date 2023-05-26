Посмотрите, что осталось от взорвавшегося на Васильевском во время движения самоката

В распоряжении «Фонтанки» 26 мая оказалось фото почти догоревшего самоката, который самовоспламенился на Васильевском острове.
Из снимка очевидно, что транспортное средство, скорее всего, не принадлежало работающим в городе шерингам. Это распространенная модель Kirin M5 Pro.
Состояние пострадавшего 45-летнего водителя до сих пор остается тяжелым.
«Фонтанка» писала и показывала, как за полчаса до полуночи во время движения по 13 линии Васильевского острова у дома 16 самокат вспыхнул и загорелся. С ожогами мужчину, которые ехал на нем, увезли в больницу.