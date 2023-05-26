Самокат вспыхнул во время движения по Васильевскому. На видео попало, как водитель убегает в горящих штанах

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после самовозгорания самоката.
Инцидент, как стало известно «Фонтанке» 26 мая, произошел накануне в половине двенадцатого вечера у дома 16 по 13-й линии Васильевского острова. Там во время движения загорелся самокат. На нем в этот момент ехал 45-летний мужчина.
На видео попало, как он в панике убегает от места вспышки, одновременно пытаясь сбить огонь со штанин. Мужчина получил ожоги ног и живота.
«Фонтанка.ру»
Как пояснили «Фонтанке» специалисты, загореться мог, скорее всего, «кастомизированный» самокат. То есть такой, где была усилена батарея или еще какие-то изменения в заводскую модель вносились пользователем или продавцом.
Самокаты шерингов производятся по специальному заказу, изменения вносятся самим производителем. Батарея там надежно изолирована, и такой случай для них почти невозможно представить.
Отметим, что пострадавший работает менеджером по транспорту, женат, привлекался к ответственности за кражу мотоцикла.