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    На Васильевском эвакуировали гимназию. На улицу выгнал дым

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    Дымные коридоры учебного заведения показывают в соцсетях Васильевского района Петербурга 6 сентября. Причиной переполоха считают личные вещи одного из школьников.

    Живем на Васильевском | Васильевский остров

    Эвакуация прервала занятия в четвёртом корпусе гимназии №642 на Морской набережной, 15. По словам очевидцев, у одного из учеников рвануло электронное устройство. По счастью, обошлось без пострадавших, уточняют в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Рюкзак владельца аккумулятора остался в быстро пустеющем коридоре — всех попросили на воздух.

    Оперативно связаться с администрацией гимназии «Земля и Вселенная» не удалось.

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    Эвакуация
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