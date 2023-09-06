На Васильевском эвакуировали гимназию. На улицу выгнал дым

Дымные коридоры учебного заведения показывают в соцсетях Васильевского района Петербурга 6 сентября. Причиной переполоха считают личные вещи одного из школьников.
Эвакуация прервала занятия в четвёртом корпусе гимназии №642 на Морской набережной, 15. По словам очевидцев, у одного из учеников рвануло электронное устройство. По счастью, обошлось без пострадавших, уточняют в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Рюкзак владельца аккумулятора остался в быстро пустеющем коридоре — всех попросили на воздух.
Оперативно связаться с администрацией гимназии «Земля и Вселенная» не удалось.