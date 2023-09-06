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    Блинкен увидел прогресс в наступлении ВСУ

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении украинских военных. Об этом он сказал в среду, 6 сентября, в ходе выступления в украинском МИД, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

    «Увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — цитирует Блинкена РИА Новости со ссылкой на CNN.

    В среду госсекретарь США прибыл в Киев. Он заявил, что американские власти хотят, чтобы у Украины было все «не только для достижения успеха в контрнаступлении».

    Накануне президент РФ Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

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