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    Путин назвал контрнаступление Украины «провалом»

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    Президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление «провалом». Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Трансляцию 4 сентября вела пресс-служба Кремля.

    Отвечая на вопрос, считает ли Россия, что контрнаступление Украины «забуксовало», Путин сказал, что считает его «провалом, а не пробуксовкой».

    «Посмотрит, что дальше будет. Надеюсь, дальше так и будет», — добавил российский лидер и отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

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