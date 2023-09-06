Глава Минприроды снова попросил у Путина леопардов

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов вновь попросил у Владимира Путина переднеазиатских леопардов. Об этом 6 сентября сообщает радио «Маяк».
Козлов напомнил, что летом 2022 года именно по просьбе президента в Россию привезли Черри из Ирана и Алоус из Туркмении. Они уже принесли 13 котят, входят в число основных кошек и находятся в пострепродуктивном возрасте. Поэтому возникает необходимость в новых животных.
«Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо», — попросил Козлов. «Хорошо», — ответил Владимир Путин.