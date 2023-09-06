Заложивший взрывчатку под бок военкомата на улице Крупской попал на видео

У правоохранительных органов есть понимание, когда во двор к военкомату Невского района Петербурга подбросили взрывчатку. Сделать это незаметно для камер наблюдения не удалось, хотя предполагаемый подрывник и скрытничал.
По данным «Фонтанки», к 6 сентября полицейские отсмотрели записи и нашли момент, когда опасный предмет появился в вентиляционной шахте на улице Крупской, 5. Подбросили его за несколько часов до того, как устройство сработало.
Качество видео оставляет желать лучшего, но человека в капюшоне, подозрительно близко подобравшегося к каменной будке на газоне, приметили. Он закидывал что-то около шести часов утра.
СВУ сработало накануне в вентиляционной шахте, которая ведёт к заброшенному бомбоубежищу. Судя по видео, незадолго до десяти часов утра. По предварительным данным, устройство состояло из радиомодуля, батарейки и 100–150 г пороха. Каменная конструкция получила незначительные повреждения. С одной стороны от неё в нескольких метрах реет флагами вход в военкомат, с другой находится центр милосердия при храме. Подопечные последнего рисковали наблюдать взрыв из первых рядов — в паре шагов от сооружения расположены столы, за которыми они обедают раздаваемой волонтёрами едой.