Заложивший взрывчатку под бок военкомата на улице Крупской попал на видео

У правоохранительных органов есть понимание, когда во двор к военкомату Невского района Петербурга подбросили взрывчатку. Сделать это незаметно для камер наблюдения не удалось, хотя предполагаемый подрывник и скрытничал.



По данным «Фонтанки», к 6 сентября полицейские отсмотрели записи и нашли момент, когда опасный предмет появился в вентиляционной шахте на улице Крупской, 5. Подбросили его за несколько часов до того, как устройство сработало.



Качество видео оставляет желать лучшего, но человека в капюшоне, подозрительно близко подобравшегося к каменной будке на газоне, приметили. Он закидывал что-то около шести часов утра.

