Показываем, как под боком у военкомата Невского района Петербурга рвануло СВУ

Уличная камера зафиксировала момент взрыва во дворе у военкомата Невского района Петербурга 5 сентября.
«Фонтанка.ру»
На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», попали вспышка, дым и испуганные птицы. Левее — в паре шагов от эпицентра — находится деревянный стол, за которым обедают нуждающиеся. Им по расписанию выдают горячую еду волонтёры центра милосердия прихода Успения Пресвятой Богородицы.
Как говорят, обычно кормили в здании, но на время ремонта подопечные столуются на улице. Судя по времени на записи, взрыв случился за четыре часа до их прихода. Пожилым людям посчастливилось застать только работу криминалистов.
Взрывное устройство оставили в сооружении, которое является частью вентиляционной шахты, ведущей к заброшенному бомбоубежищу. Сотрудники правоохранительных органов, вероятно, уже отсматривают записи камеры и ищут всех, кто приближался к месту.