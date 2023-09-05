Между пожилыми и военными. Показываем, куда спрятали СВУ на Крупской в Петербурге

Неизвестные заминировали каменную будку, примелькавшуюся всем сотрудникам военкомата Невского района Петербурга и нуждающимся, которые ежедневно приходят за горячей едой.
Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
Последние о назначении сооружения едва ли догадывались. Оно находится на газоне между входом в военкомат и дверью Центра милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского Прихода Успения Пресвятой Богородицы, помогающего людям в трудной жизненной ситуации.
В два часа в центре должны были раздавать горячую еду, так что заставшие работу криминалистов пожилые люди к моменту взрыва, по счастью, не успели. Сообщения о громких звуках с Крупской начали поступать около полудня.
«В районе 11–12 часов услышал хлопок, ничего не дрожало, рядом стройка, подумал, там что-то упало», — рассказал корреспонденту «Фонтанки» житель ближайшего к месту происшествия дома.
Голодными всех, кто успел подойти, не оставят. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», эксперты уже уезжают.
Комиссариат, судя по графику, для посетителей сегодня закрыт.
По предварительным данным, в вентиляционной шахте, ведущей в заброшенное бомбоубежище, сработало СВУ, состоящее из 100 — 150 граммов пороха, радиомодуля и батарейки. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.