Заброшка на Обводном стреляла в небо искрами

Сильный пожар тушили минувшей ночью на Обводном канале — на той его набережной, которая относится к Фрунзенскому району Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 6 сентября в 1:05 поступил вызов к дому 46, корпус 2, по Обводному. Это одноэтажное неэксплуатируемое здание — заброшенное. Его размеры 5 на 50 метров, и в нём по всей площади горел мусор. То есть огонь охватил 250 квадратных метров.

Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 2:02. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.



Кадры пожара публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно, какой сильный огонь, вверх летят искры.

