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    Заброшка на Обводном стреляла в небо искрами

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    Сильный пожар тушили минувшей ночью на Обводном канале — на той его набережной, которая относится к Фрунзенскому району Петербурга.

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    Как сообщает городское ГУ МЧС, 6 сентября в 1:05 поступил вызов к дому 46, корпус 2, по Обводному. Это одноэтажное неэксплуатируемое здание — заброшенное. Его размеры 5 на 50 метров, и в нём по всей площади горел мусор. То есть огонь охватил 250 квадратных метров.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 2:02. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Кадры пожара публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно, какой сильный огонь, вверх летят искры.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_18320186" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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