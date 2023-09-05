Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда уволят из-за скандала с поцелуем. Он аплодировал главе испанского футбола

Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда отправят в отставку на фоне расследования в отношении президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. О решении RFEF сообщает Reuters со ссылкой на источник. Поводом стала поддержка, которую Вильда оказал Рубиалису.



Издание El Mundo утверждает, что увольнение тренера обсуждалось еще 28 августа после того, как Хорхе Вильда аплодировал в знак поддержки президента во время его выступления на генеральной ассамблее RFEF. В ходе своей речи Рубиалес отказался уйти в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки.

