Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда уволят из-за скандала с поцелуем. Он аплодировал главе испанского футбола

Тренера женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда отправят в отставку на фоне расследования в отношении президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. О решении RFEF сообщает Reuters со ссылкой на источник. Поводом стала поддержка, которую Вильда оказал Рубиалису.
Издание El Mundo утверждает, что увольнение тренера обсуждалось еще 28 августа после того, как Хорхе Вильда аплодировал в знак поддержки президента во время его выступления на генеральной ассамблее RFEF. В ходе своей речи Рубиалес отказался уйти в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки.
Инцидент произошел после победы женской сборной Испании на чемпионате мира. Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения. Позже Эрмосо заявила, что он сделал это против ее желания, назвав его действия «импульсивным сексизмом».
Рубиалес извинился за свое поведение, но на экстренном собрании федерации заявил, что не намерен уходить в отставку и будет отстаивать свою репутацию в суде.
Международная футбольная федерация (FIFA) временно приостановила деятельность Рубиалеса в футболе, а RFEF начала собственное расследование. Кроме того, 25 августа прокуратура Мадрида также запустила расследование против Рубиалеса по обвинениям в сексуальном насилии.