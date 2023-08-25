Прокуратура Мадрида начала расследование в отношении главы футбола Испании из-за поцелуя

Мадридская прокуратура начала расследование в отношении президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Его подозревают в сексуальном насилии, пишет сообщает El Confidencial.
Инцидент произошел после победы женской сборной Испании на чемпионате мира. Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения. Позже Эрмосо заявила, что он сделал это против ее желания. Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны журналистов и фанатов. ФИФА также открыла дисциплинарное дело против него.
Рубиалес извинился за свое поведение, но на экстренном собрании федерации заявил, что не намерен уходить в отставку и будет отстаивать свою репутацию в суде. Прокуратура рассматривает несколько жалоб по этому инциденту и перевела дело в Национальный суд Испании.
В деле учтены заявления от самой Дженнифер Эрмосо и президента национальной академии футбольных тренеров Мигеля Анхеля Галана. По мнению юристов, поведение Рубиалеса может квалифицироваться как сексуальное насилие или сексуальное домогательство на рабочем месте.