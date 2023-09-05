В Петербурге пенсионер сжег пищевод. Он рискнул, как Бари Алибасов

Медики спасают здоровье немолодого жителя Фрунзенского района Петербурга, промахнувшегося с бутылкой. Внутрь он принял универсальное чистящее средство, идеальное для борьбы с ржавчиной.
Пациента с острым отравлением доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с Софийской улицы накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 5 сентября. Медики диагностировали химический ожог ротоглотки и пищевода.
Супруга объяснила его тяжёлое состояние оплошностью: 72-летний мужчина перепутал бутылки и хлебнул жидкость для сантехники. Он в реанимации.
Последствия употребления средства для прочистки труб несколько лет назад на себе прочувствовал Бари Алибасов. Он случайно выпил «Крот», а вылечившись, подал иск к производителю очистителя.