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    Бесчинствовавший в минимаркете на Сикейроса изолирован от магазинов. Оружием он сделал пиво

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    Выборгский районный суд Петербурга защитил персонал круглосуточных магазинов от ночного возмутителя общественного порядка. Свой ближайший праздник Виктор Дутов будет отмечать за решёткой.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 4 сентября судья удовлетворил ходатайство полиции и отправил 38-летнего Дутова под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве.

    Согласно материалам дела, Дутов грубо нарушал порядок около полуночи 3 сентября, когда бил продавца минимаркета на улице Сикейроса бутылкой с пивом по голове и стрелял из ракетницы. Судя по записи камеры наблюдения, палил в упор.

    Пострадал 23-летний гражданин Азербайджана. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами лица и живота.

    Дутова к вечеру задержали по месту жительства - неподалёку от магазина. Соцсети показывают его любящим отцом, увлечённым спортом и не чуждым мировой классике.

    В следственный изолятор его определили до 2 ноября. Там же он рискует провести свой день рождения. Полицейские продолжают розыск соучастников.

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