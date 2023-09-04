Бесчинствовавший в минимаркете на Сикейроса изолирован от магазинов. Оружием он сделал пиво

Выборгский районный суд Петербурга защитил персонал круглосуточных магазинов от ночного возмутителя общественного порядка. Свой ближайший праздник Виктор Дутов будет отмечать за решёткой.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 4 сентября судья удовлетворил ходатайство полиции и отправил 38-летнего Дутова под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве.
Согласно материалам дела, Дутов грубо нарушал порядок около полуночи 3 сентября, когда бил продавца минимаркета на улице Сикейроса бутылкой с пивом по голове и стрелял из ракетницы. Судя по записи камеры наблюдения, палил в упор.
Пострадал 23-летний гражданин Азербайджана. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами лица и живота.
Дутова к вечеру задержали по месту жительства - неподалёку от магазина. Соцсети показывают его любящим отцом, увлечённым спортом и не чуждым мировой классике.
В следственный изолятор его определили до 2 ноября. Там же он рискует провести свой день рождения. Полицейские продолжают розыск соучастников.