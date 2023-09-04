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    Петербургское УФАС оштрафовало интернет-ретейлера Ozon за распространение спама

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    Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу оштрафовало интернет-ретейлера Ozon за рекламные рассылки, от которых нельзя отказаться. Об этом говорится в сообщении ведомства от 4 сентября.

    Ранее УФАС признало рекламу компании ненадлежащей и выдало предписание. Ozon изменил условия оферты и удалил пункт об автоматическом согласии на получение рекламы.

    Но нарушение Закона о рекламе всегда влечет наложение штрафа, подчеркнули в ведомстве. Сумма штрафа не указана. Но за нарушение Закона о рекламе юридическим лицам грозит взыскание от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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