Петербургское УФАС оштрафовало интернет-ретейлера Ozon за распространение спама

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу оштрафовало интернет-ретейлера Ozon за рекламные рассылки, от которых нельзя отказаться. Об этом говорится в сообщении ведомства от 4 сентября.



Ранее УФАС признало рекламу компании ненадлежащей и выдало предписание. Ozon изменил условия оферты и удалил пункт об автоматическом согласии на получение рекламы.



Но нарушение Закона о рекламе всегда влечет наложение штрафа, подчеркнули в ведомстве. Сумма штрафа не указана. Но за нарушение Закона о рекламе юридическим лицам грозит взыскание от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

