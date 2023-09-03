TRT Haber: Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана стороны обсудят обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает турецкое издание TRT Haber.

Также, по данным издания, темами для обсуждения станут возобновление зерновой сделки, транзит российского газа через Турцию и военные конфликты на Украине и в Сирии.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры глав государств пройдут в Сочи в понедельник, 4 сентября.



31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Подробнее о том, что обсуждали Сергей Лавров и Хакан Фидан, читайте на «Фонтанке».