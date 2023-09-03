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    TRT Haber: Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной

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    4 комментария

    В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана стороны обсудят обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает турецкое издание TRT Haber.

    Также, по данным издания, темами для обсуждения станут возобновление зерновой сделки, транзит российского газа через Турцию и военные конфликты на Украине и в Сирии.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры глав государств пройдут в Сочи в понедельник, 4 сентября.

    31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Подробнее о том, что обсуждали Сергей Лавров и Хакан Фидан, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 4

    Гость03 Сен 2023 в 18:43
    А как же денацификация?
    +1−0
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