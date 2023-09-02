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    Глухая пробка на улице и дождь во дворе. В МЧС показали, как тушат мансарду на Васильевском

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    2 комментария

    Петербургское ГУ МЧС опубликовало видео с 4-й линии Васильевского острова, 45, где больше трёх часов ликвидируют пожар в мансарде и его последствия.

    МЧС России

    К шести часам вечера 2 сентября пожарным удалось локализовать огонь, распространившийся на 400 квадратных метров. Подразделения продолжали проливать кровлю и проверять тлеющие очаги.

    Во дворе некоторые жильцы стояли в лужах. Проехать по улице возможности не было — проезжую часть занимала техника. К тушению мансарды, загоревшейся около 15:15, привлекли 15 машин и 64 человека личного состава.

    Огнеборцы работали по второму из пяти повышенных номеров сложности. С 17:49 ранг понижен до первого. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку поставила на контроль прокуратура.

    UPD: В МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 19:39. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Комментарии 2

    Гость02 Сен 2023 в 19:29
    Мансарда законная?
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