Глухая пробка на улице и дождь во дворе. В МЧС показали, как тушат мансарду на Васильевском

Петербургское ГУ МЧС опубликовало видео с 4-й линии Васильевского острова, 45, где больше трёх часов ликвидируют пожар в мансарде и его последствия.

К шести часам вечера 2 сентября пожарным удалось локализовать огонь, распространившийся на 400 квадратных метров. Подразделения продолжали проливать кровлю и проверять тлеющие очаги.

Во дворе некоторые жильцы стояли в лужах. Проехать по улице возможности не было — проезжую часть занимала техника. К тушению мансарды, загоревшейся около 15:15, привлекли 15 машин и 64 человека личного состава .

Огнеборцы работали по второму из пяти повышенных номеров сложности. С 17:49 ранг понижен до первого. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверку поставила на контроль прокуратура.



UPD: В МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 19:39. Сведений о пострадавших не поступало.