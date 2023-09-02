Лия Ахеджакова объяснила, откуда у неё на сцене взялся флаг Украины

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая во время спектакля в Бремене якобы вышла на сцену с флагом Украины, уверяет, что взяла его случайно. Флаг, по её словам, ей подсунул вместе с букетом цветов провокатор, рассказала она 2 сентября «Газете.Ru».

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — сказала актриса.



По её словам, на поклонах зрители «засыпали» её цветами, и в одном из букетов был флажок.



«Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали», — добавила Ахеджакова.

