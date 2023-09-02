Лия Ахеджакова объяснила, откуда у неё на сцене взялся флаг Украины

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая во время спектакля в Бремене якобы вышла на сцену с флагом Украины, уверяет, что взяла его случайно. Флаг, по её словам, ей подсунул вместе с букетом цветов провокатор, рассказала она 2 сентября «Газете.Ru».
«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — сказала актриса.
По её словам, на поклонах зрители «засыпали» её цветами, и в одном из букетов был флажок.
«Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали», — добавила Ахеджакова.
По её словам, этого человека пытались разглядеть в толпе, но «так и не смогли найти» — «глазами искали, обычно они к рампе подходят».
По данным ТАСС, из-за появления на сцене с флагом ГУ МВД по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На выложенной во интернет видеозаписи спектакля «Мой внук Вениамин» видно, что женщина держит в руках флаг Украины. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился с Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. В апреле этого года он уже обращался в то же ведомство с похожим требованием. Он также известен своими жалобами на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Данилу Козловского и других российских деятелей культуры.