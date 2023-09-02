    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    761мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.34eur104.61

    Лия Ахеджакова объяснила, откуда у неё на сцене взялся флаг Украины

    16343
    176 комментариев

    Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая во время спектакля в Бремене якобы вышла на сцену с флагом Украины, уверяет, что взяла его случайно. Флаг, по её словам, ей подсунул вместе с букетом цветов провокатор, рассказала она 2 сентября «Газете.Ru».

    «Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг», — сказала актриса.

    По её словам, на поклонах зрители «засыпали» её цветами, и в одном из букетов был флажок.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали», — добавила Ахеджакова.

    По её словам, этого человека пытались разглядеть в толпе, но «так и не смогли найти» — «глазами искали, обычно они к рампе подходят».

    По данным ТАСС, из-за появления на сцене с флагом ГУ МВД по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На выложенной во интернет видеозаписи спектакля «Мой внук Вениамин» видно, что женщина держит в руках флаг Украины. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился с Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. В апреле этого года он уже обращался в то же ведомство с похожим требованием. Он также известен своими жалобами на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Данилу Козловского и других российских деятелей культуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лия АхеджаковаДискредитация армииДискредитация Вооруженных сил РФ
    ЛАЙК7
    СМЕХ45
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ30
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 176

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    176
    close