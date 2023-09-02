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    ТАСС: в отношении Лии Ахеджаковой начата проверка по статье о дискредитации армии

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    ГУ МВД по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

    По его данным, причиной стал выход актрисы на сцену с украинским флагом. Это произошло в июле в Бремене во время спектакля «Мой внук Вениамин» с ее участием. Ей может грозить штраф или административный арест. Обращение с требованием провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после просмотра видео спектакля в интернете.

    «Официальным комментарием правоохранительных органов и самой артистки ТАСС пока не располагает», — отмечается в публикации.

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