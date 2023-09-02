Папа с сыном выехали на закрытый переезд в Усмани. Мужчина успел развернуть велосипед, но ребенка не спас

Шестилетний ребёнок погиб под колёсами электрички «Воронеж — Грязи» в Липецкой области. По предварительным данным, его не остановили ни отец, ни шлагбаум.



Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, трагедия случилась утром 2 сентября на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет Усмань и Стрелецкий хутор.