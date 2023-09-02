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    Папа с сыном выехали на закрытый переезд в Усмани. Мужчина успел развернуть велосипед, но ребенка не спас

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    Шестилетний ребёнок погиб под колёсами электрички «Воронеж — Грязи» в Липецкой области. По предварительным данным, его не остановили ни отец, ни шлагбаум.

    Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, трагедия случилась утром 2 сентября на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет Усмань и Стрелецкий хутор.

    Фото: Западное МСУТ СК России
    Фото: Западное МСУТ СК России
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    «По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — рассказали в ведомстве.

    Качество опубликованного в соцсетях видео рассмотреть шлагбаум не позволяет, но металлическое препятствие на противоположной стороне переезда было поднято ещё до того, как мужчина с мальчиком подъехали к путям. Взрослый успел резко затормозить и развернуть велосипед, но времени, чтобы перехватить ребёнка, не хватило.

    Случившееся квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (263 УК). Все обстоятельства устанавливает транспортное следствие.

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    Гость02 Сен 2023 в 21:15
    Россия.
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