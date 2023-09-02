Папа с сыном выехали на закрытый переезд в Усмани. Мужчина успел развернуть велосипед, но ребенка не спас

Шестилетний ребёнок погиб под колёсами электрички «Воронеж — Грязи» в Липецкой области. По предварительным данным, его не остановили ни отец, ни шлагбаум.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, трагедия случилась утром 2 сентября на железнодорожном регулируемом переезде, который разделяет Усмань и Стрелецкий хутор.
«По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — рассказали в ведомстве.
Качество опубликованного в соцсетях видео рассмотреть шлагбаум не позволяет, но металлическое препятствие на противоположной стороне переезда было поднято ещё до того, как мужчина с мальчиком подъехали к путям. Взрослый успел резко затормозить и развернуть велосипед, но времени, чтобы перехватить ребёнка, не хватило.
Случившееся квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности (263 УК). Все обстоятельства устанавливает транспортное следствие.