Индия вывела на орбиту свой первый космический корабль для изучения Солнца

Ракета-носитель PSLV-C57 утром 2 сентября успешно запустила космический корабль «Адитья-L1» со второй стартовой площадки Космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте, говорится в пресс-релизе Индийской организации космических исследований (ISRO). Спустя 63 минуты и 20 секунд полета он был выведен на околоземную орбиту. Оттуда после четырех маневров аппарат должен выйти на орбиту вокруг первой точки лагранжа Солнца и Земли (L1), которая расположена примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Ожидается, что это произойдет через 127 дней.
«Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество: он постоянно наблюдает за Солнцем без каких-либо закрытий/затмений», — объясняют в ISRO.
С его помощью ученые надеются получить информацию для понимания проблемы коронального нагрева, данные о выбросах корональной массы, предвспышечной и вспышечной активности, динамике космической погоды, распространении частиц и полей.
«Адитья-L1» — это первая индийская космическая обсерватория, изучающая Солнце с гало-орбиты. Впервые гало-орбита была использована спутником ISEE-3 («Международный исследователь Солнца и Земли»), который был запущен в 1978 году НАСА и ЕКА совместно. Следующая миссия, использовавшая гало-орбиту, была направлена в 1996 году — это был космический аппарат SOHO для наблюдения за Солнцем (работает до сих пор). Затем несколько космических аппаратов были направлены на близкие непериодические орбиты. Чтобы удержать спутник на неустойчивой гало-орбите, требуются стабилизирующие воздействия.
Нынешняя миссия Индии — уже вторая за последние недели. Ранее посадочный модуль «Чандраян-3» сел на Южном полюсе Луны, и луноход «Прагьян» уже передал оттуда неожиданные данные.