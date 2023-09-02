Индия вывела на орбиту свой первый космический корабль для изучения Солнца

Ракета-носитель PSLV-C57 утром 2 сентября успешно запустила космический корабль «Адитья-L1» со второй стартовой площадки Космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте, говорится в пресс-релизе Индийской организации космических исследований (ISRO). Спустя 63 минуты и 20 секунд полета он был выведен на околоземную орбиту. Оттуда после четырех маневров аппарат должен выйти на орбиту вокруг первой точки лагранжа Солнца и Земли (L1), которая расположена примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Ожидается, что это произойдет через 127 дней.

«Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество: он постоянно наблюдает за Солнцем без каких-либо закрытий/затмений», — объясняют в ISRO.



С его помощью ученые надеются получить информацию для понимания проблемы коронального нагрева, данные о выбросах корональной массы, предвспышечной и вспышечной активности, динамике космической погоды, распространении частиц и полей.

