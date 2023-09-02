    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.34eur104.61

    Наука

    Индия вывела на орбиту свой первый космический корабль для изучения Солнца

    792
    43 комментария

    Ракета-носитель PSLV-C57 утром 2 сентября успешно запустила космический корабль «Адитья-L1» со второй стартовой площадки Космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте, говорится в пресс-релизе Индийской организации космических исследований (ISRO). Спустя 63 минуты и 20 секунд полета он был выведен на околоземную орбиту. Оттуда после четырех маневров аппарат должен выйти на орбиту вокруг первой точки лагранжа Солнца и Земли (L1), которая расположена примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Ожидается, что это произойдет через 127 дней.

    «Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество: он постоянно наблюдает за Солнцем без каких-либо закрытий/затмений», — объясняют в ISRO.

    С его помощью ученые надеются получить информацию для понимания проблемы коронального нагрева, данные о выбросах корональной массы, предвспышечной и вспышечной активности, динамике космической погоды, распространении частиц и полей.

    «Адитья-L1» — это первая индийская космическая обсерватория, изучающая Солнце с гало-орбиты. Впервые гало-орбита была использована спутником ISEE-3 («Международный исследователь Солнца и Земли»), который был запущен в 1978 году НАСА и ЕКА совместно. Следующая миссия, использовавшая гало-орбиту, была направлена в 1996 году — это был космический аппарат SOHO для наблюдения за Солнцем (работает до сих пор). Затем несколько космических аппаратов были направлены на близкие непериодические орбиты. Чтобы удержать спутник на неустойчивой гало-орбите, требуются стабилизирующие воздействия.

    Нынешняя миссия Индии — уже вторая за последние недели. Ранее посадочный модуль «Чандраян-3» сел на Южном полюсе Луны, и луноход «Прагьян» уже передал оттуда неожиданные данные.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КосмосАстрономияИндияСолнце
    ЛАЙК12
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close