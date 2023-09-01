Появились подробности ДТП в Янино. Среди пострадавших — годовалый ребенок

В результате столкновения двух легковых авто в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти одна из машин влетела в остановку. В результате ДТП пострадали два человека, включая годовалого ребенка, пишет 1 сентября портал 47news со ссылкой на дорожную полицию.
По данным издания, предварительно инцидент произошел около половины седьмого вечера на Голландской улице в Янино. Автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lacetti врезались друг в друга боками, в результате этого столкновения один из автомобилей отлетел в сторону автобусной остановки.
В дорожной полиции сообщили, что в аварии пострадал 37-летний мужчина, сидевший в Chevrolet, и годовалый ребенок из Hyundai. Люди, находившиеся на остановке, не пострадали.
На месте работала дежурная смена 149-й пожарной части. Подробности происшествия устанавливаются.
Обновлено в 20:48
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что за рулем Chevrolet находилась женщина 1968 года. Предварительно, она наехала на стоящего на тротуаре пешехода — им оказался молодой человек 1998 года рождения. Далее автомобиль влетел боком в Hyundai, который двигался по встречному направлению и поворачивал налево. За рулем Hyundai находился мужчина 1991 года рождения, а на пассажирском сидении находился ребенок 2021 года рождения.
Пешеход, водитель Chevrolet и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.