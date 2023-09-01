Появились подробности ДТП в Янино. Среди пострадавших — годовалый ребенок

В результате столкновения двух легковых авто в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти одна из машин влетела в остановку. В результате ДТП пострадали два человека, включая годовалого ребенка, пишет 1 сентября портал 47news со ссылкой на дорожную полицию.



По данным издания, предварительно инцидент произошел около половины седьмого вечера на Голландской улице в Янино. Автомобили Hyundai Sonata и Chevrolet Lacetti врезались друг в друга боками, в результате этого столкновения один из автомобилей отлетел в сторону автобусной остановки.