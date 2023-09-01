Без Москвы — бесперспективно. Лавров объяснил, зачем была нужна встреча в Джидде по Украине

Встреча в Джидде планировалась для донесения бесперспективности переговоров по урегулированию на Украине без участия России. Об этом Москве сообщили «саудовские друзья», заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.



По его словам, власти Саудовской Аравии планируют провести у себя очередное совещание в таком формате.



«Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», — сообщил Лавров (цитата по ТАСС).

