Без Москвы — бесперспективно. Лавров объяснил, зачем была нужна встреча в Джидде по Украине

Встреча в Джидде планировалась для донесения бесперспективности переговоров по урегулированию на Украине без участия России. Об этом Москве сообщили «саудовские друзья», заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
По его словам, власти Саудовской Аравии планируют провести у себя очередное совещание в таком формате.
«Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», — сообщил Лавров (цитата по ТАСС).
Встреча в Джидде состоялась 5–6 августа. В ней приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китая, Великобритании, Германии, США, Франции, Индии, Турции, Украины и ООН. Россию не пригласили. СМИ писали, что в ходе встречи были представлены мирные инициативы, в том числе «формула мира» Владимира Зеленского. По данным Financial Times, участники встречи выступили за то, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования». Своей оценкой состоявшегося саммита с «Фонтанкой» поделились политологи. Подробнее читайте здесь.