«Симптомы того, что движение началось». Политологи — о последних переговорах по Украине

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





На минувших выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине. Россию участвовать не пригласили, но на встрече присутствовали страны, которые занимают нейтральную позицию. Означает ли это приближение какого-то компромиссного решения? Какое влияние переговоры окажут на Россию? «Фонтанка» спросила об этом у двух политологов с пророссийским взглядом на военный конфликт.



По данным Reuters, на саммит в Джидде 5–6 августа приехали представители около 40 стран. В числе участников были США, члены Евросоюза, Украина, Турция, Китай, Индия, ОАЭ, Чили, Аргентина и ЮАР.



Ещё до встречи в Саудовской Аравии стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган говорили по телефону. В канцелярии турецкого президента заявили, что лидеры договорились о визите Путина в Турцию. 7 августа РИА Новости сообщило, что Эрдоган собирается предложить президенту России посредничество в будущих переговорах.



Сергей Марков, директор Института политических исследований

«Соединенные Штаты Америки хотят заморозить конфликт к концу этого года. Избирательный штаб Джо Байдена считает, что если война будет продолжаться, он проиграет президентские выборы. Последняя социология говорит о том, что только 33 % американцев не опасаются сейчас, что из-за событий на Украине будет ядерная война и уничтожение Америки, а 43 % опасаются. 10 % считают, что такая война уже идет.

Им даже не удастся фальсифицировать выборы, потому что можно фальсифицировать один-два процента, ну, пять-семь. Заморозить конфликт США хотят на максимально невыгодных для России условиях, чтобы потом использовать их для консолидации своего неоколониального режима на Украине, в формате анти-России, чтобы население России предъявляло претензии к Владимиру Путину за уступки американцам.



Кроме этого, они боятся, что, отразив наступление армии Украины, армия России сама перейдет в контрнаступление и, так сказать, освободит существенную часть территории Украины от русофобского проамериканского марионеточного режима. США хотят, чтобы вместо этого наступления были переговоры.

Американцы скрывают это, но они хотят оставить эту войну до весны 25-го года. За это время накачать сильную армию и опять начать эту войну, но в значительно более масштабном варианте, чтобы армия Украины была в пять-шесть раз сильнее, чем сейчас. Но это, конечно, они скрывают.



Эти переговоры очень опасны, поскольку они предполагают попытку навязать России невыгодные условия. В результате должна быть полностью консолидирована сильнейшая анти-Россия на границах России, на территории бывшей Украины. Такой зверский, абсолютно чудовищный террористический режим, вечная угроза России. Кроме того, для России это очень невыгодно, потому что предполагается, что этот режим должен начать масштабную войну весной 25-го года с на порядок большими потерями. И если сейчас у нас мобилизация порядка 300 тысяч человек, то тогда придется делать мобилизацию одного миллиона, двух-трех. Американцы хотят это использовать, чтобы рейтинг Путина рухнул, и можно было приступить к цветной революции по свержению Путина».



Федор Лукьянов, главный директор журнала «Россия в глобальной политике»

«Эти переговоры точно ничего не приближают, потому что, как справедливо было замечено целым рядом наших официальных представителей, без одной из главных сторон конфликта они не имеют смысла. Только в том случае, если участники рассчитывают на безоговорочную капитуляцию того, кого не пригласили, можно пытаться устанавливать правила игры после и без участия какой-то стороны. Поскольку в данном случае это явно не та ситуация, никакой прикладной ценности эти разговоры не имеют.



Все участники представляют это в своем ключе. Естественно, Украина подчеркивает, что впервые удалось собрать тех, кто не участвует в антироссийской коалиции, и показывает, как Россия оказывается в изоляции. Те, кто приняли участие, но не являются союзниками США, говорят о необходимости обсуждения во всех форматах. Думаю, что в целом это можно рассматривать как свидетельство того, что мировая общественность действительно устала от этого конфликта. В разных вариантах, в разных формах будут приниматься меры для того, чтобы запустить этот самый процесс. Без участия России это невозможно, но, наверное, [переговоры —] симптомы того, что движение в этом направлении началось.



Совместное заявление [по результатам переговоров] было сделать невозможно, потому что позиции не совпадают. Страны глобального Юга не готовы присоединяться к тем формулировкам, на которых настаивают Запад и Украина, а Запад и Украина пока что совершенно не готовы к каким-то другим формулировкам.



Что касается участия глобального Юга… А почему нет? Они никогда не заявляли о том, что поддерживают российскую военную кампанию против Украины. Говорили, что ситуация сложная, надо разобраться, надо прекратить как можно быстрее вооруженный конфликт и страдания людей, нужны очень серьезные разговоры и так далее. Глобальный Юг не солидаризируется со стремлением Запада и Украины полностью возложить всю ответственность на Россию, но и не высказывается в поддержку специальной военной операции. Глобальный Юг, по возможности, участвует и там, и там. В некотором смысле саммит Россия-Африка и вот это собрание в Саудовской Аравии — проявления одного общего процесса. Глобальный Юг становится более важным для всех, но сам старается маневрировать между.



В любом случае процесс сейчас находится на такой стадии, когда тезисы оттуда изымать бессмысленно. А для России, я думаю, эти переговоры практически ничего не значат. Действительно, никакого влияния на ход, собственно говоря, кампании, они не оказывают. Россия, конечно, внимательно следит за международными настроениями, именно с точки зрения вот этой самой усталости.



Она имеет две стороны. Тем, кто поддерживают Украину, начинает надоедать вся эта эпопея, они начинают смотреть на возможности как-то начать это закруглять. Те страны, которые не присоединились к антироссийским действиям, тоже видят тот негативный эффект, который данная компания оказывает на мир, и начинают более четко об этом говорить. Мы это видели на саммите Россия-Африка. Африканская инициатива, которую возглавляет президент ЮАР… они по некоторым вопросам довольно четко высказывались, говорили, что им, в общем-то, не очень нравится происходящее. За этим надо внимательно следить: за балансом, так сказать, усталости и готовности продолжать».

