Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине. Однако, по его мнению, западные лидеры устраивают постановочные форумы, чтобы заманить страны в обсуждение «формулы Зеленского», в которой не обозначена судьба нацменьшинств. Слова главы
«Ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — заявил Сергей Лавров, отметив, что на карте «судьба миллионов русских и других нацменьшинств», которых Киев «обещает уничтожить».
По словам Лаврова, страны глобального юга готовы понять природу кризиса на Украине и рассмотреть перспективы выхода из него, в чем РФ убедилась на саммите Россия — Африка в Петербурге. Однако этим странам не представляют «еще одну формулу», как администрация Зеленского видит положение русских и других нацменьшинств после «перемоги», подчеркивает глава
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН «формулу мира» в своей стране, писало тогда РБК. В числе пунктов: гарантии безопасности, санкции против РФ, «трибунал», военная и финансовая помощь Украине, «восстановление территориальной целостности».