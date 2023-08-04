«На карте — судьба русских». Лавров призвал раскрыть еще одну «формулу Зеленского»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине. Однако, по его мнению, западные лидеры устраивают постановочные форумы, чтобы заманить страны в обсуждение «формулы Зеленского», в которой не обозначена судьба нацменьшинств. Слова главы МИД РФ приводятся 4 августа в журнале «Международная жизнь».



«Ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — заявил Сергей Лавров, отметив, что на карте «судьба миллионов русских и других нацменьшинств», которых Киев «обещает уничтожить».

