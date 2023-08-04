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    «На карте — судьба русских». Лавров призвал раскрыть еще одну «формулу Зеленского»

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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине. Однако, по его мнению, западные лидеры устраивают постановочные форумы, чтобы заманить страны в обсуждение «формулы Зеленского», в которой не обозначена судьба нацменьшинств. Слова главы МИД РФ приводятся 4 августа в журнале «Международная жизнь».

    «Ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — заявил Сергей Лавров, отметив, что на карте «судьба миллионов русских и других нацменьшинств», которых Киев «обещает уничтожить».

    По словам Лаврова, страны глобального юга готовы понять природу кризиса на Украине и рассмотреть перспективы выхода из него, в чем РФ убедилась на саммите Россия — Африка в Петербурге. Однако этим странам не представляют «еще одну формулу», как администрация Зеленского видит положение русских и других нацменьшинств после «перемоги», подчеркивает глава МИД РФ.

    В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН «формулу мира» в своей стране, писало тогда РБК. В числе пунктов: гарантии безопасности, санкции против РФ, «трибунал», военная и финансовая помощь Украине, «восстановление территориальной целостности».

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