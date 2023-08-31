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    В Канаде 5 000 000 пчел попали в ДТП

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    Пять миллионов пчел попали в ДТП в Канаде, сообщает 31 августа CBC.Необычная авария произошла в Барлингтоне, провинция Онтарио.

    Пчел перевозили в кузове пикапа прямо в ульях. Груз был закреплен ремнями, которые во время поездки ослабли. В результате ульи выпали на асфальт, а разъярённые пчелы вырвались на свободу.

    Автор: youtube.com/CBCTheNational

    Пострадал водитель пикапа — по информации CBC, мужчину ужалили более сотни раз. Впрочем, несмотря на такую дозу пчелиного яда, от медицинской помощи он отказался.

    В канадской полиции считают, что мужчина сам виноват в случившемся — мало того, что он не закрепил жужжащий груз надлежащим образом, он ещё и перевозил пчел без специального костюма. А это в Канаде считается нарушением.

    Отмечается, что при аварии погибли несколько сотен насекомых. И около пяти миллионов вылетели из ульев. Самое удивительное, что полиции удалось собрать почти всех сбежавших. В этом помог один из пчеловодов, чья пасека была расположена неподалеку от места ДТП.

    У дороги оставили несколько ульев, в надежде на то, что вернуться и остальные пчелы, после того как оправятся от стресса.

    Напомним, «Фонтанка» недавно писала о другом инциденте с пчелами, на этот раз в Южной Америке. 23 августа во Французской Гвиане навали на туристов так называемые «африканизированные» пчелы-убийцы.

    Рой налетел на группу, когда люди купались. Женщина в возрасте 65 лет от укусов погибла на месте, еще 13 человек пострадали. Четверо (в том числе 4-летний ребенок) были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии.

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