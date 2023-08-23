    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd94.12eur102.75

    Пчелы-убийцы напали на туристов во Французской Гвиане. Женщина погибла, 13 человек в больницах

    319
    3 комментария

    Пчелы-убийцы напали на туристов во Французской Гвиане(Северо-Восток Южной Америки), сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Guyane La Première.

    Уточняется, что пчелы напали на группу туристов, когда люди купались. Женщина в возрасте 65 лет от укусов погибла на месте, еще 13 человек пострадали. Четверо(в том числе 4-летний ребенок) были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии. Еще девять человек — в состоянии средней тяжести. На помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии с медиками на борту.

    Агрессивных насекомых идентифицировали — это так называемые «африканизированные» пчелы. Искусственный гибрид, известный и яркий пример безответственного вмешательства человека в природу.

    «Африканизированных» пчел вывели в Бразилии в 1956 году в порядке эксперимента. По просьбе пчеловодов скрестили европейских пчел с африканскими. Через год гибридные пчелы вырвались на свободу — и до сих пор неясно, как именно это могло произойти.

    «Африканизированные» пчелы на самом деле не более ядовиты, чем европейские. Но они сильнее, агрессивнее и у них более выражен инстинкт защиты территории. Репутацию «пчел-убийц» они заслужили благодаря тому, что нападают не по одиночке, а целым роем. В итоге жертва получает огромную дозу яда.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Пчелы-убийцыФранцузская Гвиана
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close