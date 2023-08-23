Пчелы-убийцы напали на туристов во Французской Гвиане. Женщина погибла, 13 человек в больницах

Пчелы-убийцы напали на туристов во Французской Гвиане(Северо-Восток Южной Америки), сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Guyane La Première.
Уточняется, что пчелы напали на группу туристов, когда люди купались. Женщина в возрасте 65 лет от укусов погибла на месте, еще 13 человек пострадали. Четверо(в том числе 4-летний ребенок) были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии. Еще девять человек — в состоянии средней тяжести. На помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии с медиками на борту.
Агрессивных насекомых идентифицировали — это так называемые «африканизированные» пчелы. Искусственный гибрид, известный и яркий пример безответственного вмешательства человека в природу.
«Африканизированных» пчел вывели в Бразилии в 1956 году в порядке эксперимента. По просьбе пчеловодов скрестили европейских пчел с африканскими. Через год гибридные пчелы вырвались на свободу — и до сих пор неясно, как именно это могло произойти.
«Африканизированные» пчелы на самом деле не более ядовиты, чем европейские. Но они сильнее, агрессивнее и у них более выражен инстинкт защиты территории. Репутацию «пчел-убийц» они заслужили благодаря тому, что нападают не по одиночке, а целым роем. В итоге жертва получает огромную дозу яда.