Что говорят жители Пскова после атаки беспилотников

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Псков приходит в себя после атаки беспилотников на аэродром рядом с городом. Когда 31 августа заработал аэропорт, из соцсетей уже пропали некоторые видео атаки в ночь на 30 августа. Жизнь вернулась к привычной рутине, хотя жители и задаются вопросами в соцсетях и в разговорах между собой: что это было, а точнее — как?



Незадолго до полуночи 29 августа в 25-тысячной группе «Подслушано Псков» в VK появилось тревожное: «Кто слышит взрывы?» Ответом были видео со вспышками, которые разошлись потом по телеграм-каналам. Их уже удалили. «Наводчиком подрабатываете? Зачем видео СБУ отправлять? — поправляют друг друга псковичи. — Самую жесть уже подтерли».



«Мне знакомые позвонили ночью. Говорят, что было три взрыва в нашем аэропорту. Типа всё горит. И стреляют калашниковым. Они совсем рядом живут. Прислали видео, я потом еще много где его видела», — рассказала «Фонтанке» псковичанка Алина.



В целом тревожность — это общая реакция жителей 200-тысячного города за сотни километров от зоны боевых действий.

«В Малой Гоголевке очень слышно, взрывов было много, но ничего не видно вокруг — огня или зарева, а вот сирену слышно было», — сообщила «Фонтанке» одна местная жительница. «В районе Промежицы были от ПВО трассеры в небо в районе аэродрома, затем несколько взрывов, потом загорелось и на «Кресты» (аэродром. — Прим. ред.) все понеслись», — рассказала другая псковитянка.

Авторы видео, которые были удалены из крупных пабликов, реагировали с подозрением на вопросы о ночном нападении. «[Откуда снимал] не скажу. Вдруг вы на СБУ работаете. Сам всё удалил сразу», — рассказал один из авторов.



Если кратко резюмировать рассказы опрошенных жителей Пскова, то число взрывов, по словам очевидцев, не сосчитать — оценки разнятся от 3 до 15, и это только мощных. Но все отмечают что было две волны атаки: одна до полуночи, а вторая уже после. Те, кто поближе, слышал автоматные очереди и даже якобы ракеты, предполагая, что ПВО, кто подальше — просто глухие хлопки. А после половины первого ночи всё стихло, остались лишь звуки сирен.

Практически сразу, в 00:33, губернатор Михаил Ведерников выпустил в соцсетях сообщение, что Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников, а сам он находится на месте.



Михаил Ведерников, губернатор Псковской области



В 00:39 ТАСС сообщил со ссылкой https://t.me/tass_agency/207257 на экстренные службы Пскова, что четыре самолета Ил-76 после атаки беспилотников на военном аэродроме пострадали, «начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна».



«Читаю, что уже с детьми на улицу бегут. Вы думаете, что если бы было нападение, это гениальный мув, идти на улицу? Будьте спокойны, без вас разберутся. Своей паникой и фотками вы только раззадорите нелюдей с телеграм-каналов Украины», — успокаивали друг друга псковитяне в сообществе «Подслушано Псков».

А губернатор Ведерников, напротив, никакой паники не заметил.

«Инцидент был достаточно серьезный, но в городе не было даже признаков паники. <…> Берегите себя, вместе обязательно справимся», — заявил глава региона на следующий день.



Обсуждение причин произошедшего, по словам горожан, идет до сих пор. «В Пскове не так много событий», — шутят они. Есть оно и в социальных сетях.

«Удар по самолетам, вопрос почему они должным образом не были защищены хотя бы на уровне противодронных сеток, но зная местную власть могу заверить новую дорогу к аэродрому начнут строить уже сегодня а остальное подождет», — писал псковичанин Игорь в группе «Жесть по-псковски» 30 августа уже в 7 утра (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



Другие гадали, откуда прилетело: с самой Украины или поближе — из Прибалтики. Хотя президент Украины, как пишет РИА Новости, 31 августа отчитался о применении дальнобойного оружия как раз на дистанции как до Пскова.

«Ага 700км летели и их никто не видел. Чудеса какие или они летели на высоте 30 км? Во всяком случае они должны были пересечь территорию Белгородской или брянской области чтобы лететь к нам, а там средства обнаружения должны быть явно на высоте и их все равно не засекли получается?» — возмущался Михаил в группе «Соседи 60».



Что касается закрытия аэропорта, то, по словам опрошенных псковичей, их воздушная гавань не Пулково или Внуково: в день пара рейсов в Москву, несколько раз в неделю — в Минск или Калининград, так что его закрытие на сутки они болезненным не ощутили. А другие и вовсе атаки не заметили.

«К сожалению, я с утра на машине до офиса, и всё ещё на работе, так что не могу сказать, что там у нас творится. Но, как и все, хлопки слышала», — резюмировала в разговоре с «Фонтанкой» местная жительница.

