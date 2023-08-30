«Вместе обязательно справимся». Губернатор Псковской области выступил с обращением после атаки украинских дронов

После ночной атаки украинских дронов по аэропорту Пскова губернатор региона Михаил Ведерников опубликовал видео с рассказом о произошедшем. Ролик в среду, 30 августа, появился в Telegram-канале главы региона.
«Знаю, что все обеспокоены, поэтому скажу несколько слов в продолжение о ночном инциденте. Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», — заявил Ведерников.
Также он уточнил, что не пострадала гражданская инфраструктура. В настоящее время псковский аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий, однако он может открыться уже завтра.
«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра — сделаю для этого все необходимое», — объяснил губернатор Псковской области.
Дополнительных ограничений для Пскова и его жителей вводиться не будет, добавил он.
«Инцидент был достаточно серьезный, но в городе не было даже признаков паники. <…> Берегите себя, вместе обязательно справимся», — подытожил Ведерников.
Ночью с помощью дронов самолетного типа были атакованы 7 регионов России. Более тяжелая обстановка была в Пскове, а точнее, в районе аэропорта и аэродрома совместного базирования.