«Вместе обязательно справимся». Губернатор Псковской области выступил с обращением после атаки украинских дронов

После ночной атаки украинских дронов по аэропорту Пскова губернатор региона Михаил Ведерников опубликовал видео с рассказом о произошедшем. Ролик в среду, 30 августа, появился в Telegram-канале главы региона.

«Знаю, что все обеспокоены, поэтому скажу несколько слов в продолжение о ночном инциденте. Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», — заявил Ведерников.

Также он уточнил, что не пострадала гражданская инфраструктура. В настоящее время псковский аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий, однако он может открыться уже завтра.

«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра — сделаю для этого все необходимое», — объяснил губернатор Псковской области.

