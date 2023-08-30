    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    «Вместе обязательно справимся». Губернатор Псковской области выступил с обращением после атаки украинских дронов

    1756
    16 комментариев

    После ночной атаки украинских дронов по аэропорту Пскова губернатор региона Михаил Ведерников опубликовал видео с рассказом о произошедшем. Ролик в среду, 30 августа, появился в Telegram-канале главы региона.

    Михаил Ведерников

    «Знаю, что все обеспокоены, поэтому скажу несколько слов в продолжение о ночном инциденте. Основное: аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», — заявил Ведерников.

    Также он уточнил, что не пострадала гражданская инфраструктура. В настоящее время псковский аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий, однако он может открыться уже завтра.

    «По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра — сделаю для этого все необходимое», — объяснил губернатор Псковской области.

    Дополнительных ограничений для Пскова и его жителей вводиться не будет, добавил он.

    «Инцидент был достаточно серьезный, но в городе не было даже признаков паники. <…> Берегите себя, вместе обязательно справимся», — подытожил Ведерников.

    Ночью с помощью дронов самолетного типа были атакованы 7 регионов России. Более тяжелая обстановка была в Пскове, а точнее, в районе аэропорта и аэродрома совместного базирования.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Псковская областьМихаил ВедерниковАтака украинских дронов
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close