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    Странные грибы встречают петербуржцы: боровик золотистый, трутовик и «гриб расписной»

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    2 комментария

    Наряду с обычными грибами в лесах находят редкие и удивительные.

    Прямо на территории Петербурга встречаются трутовики. Один корреспондент «Фонтанки» заметил в Удельном парке, второй — во дворах у Светлановской площади, третий — у Серафимовского кладбища. Эти грибы похожи на трутовик Швейница (феолус Швейница), обычно растущий на деревьях. Он несъедобен из-за жёсткой мякоти. Для деревьев трутовики опасны.

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    Редкий для наших краёв боровик золотистый вырос в лесу у станции «Заходское». «Первый раз встретил такой гриб! Расширил свой грибной кругозор», — рассказывает подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» Армен.

    А другая подписчица, Анна, хвастается «грибом расписным».

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