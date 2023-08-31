Странные грибы встречают петербуржцы: боровик золотистый, трутовик и «гриб расписной»

Наряду с обычными грибами в лесах находят редкие и удивительные.
Прямо на территории Петербурга встречаются трутовики. Один корреспондент «Фонтанки» заметил в Удельном парке, второй — во дворах у Светлановской площади, третий — у Серафимовского кладбища. Эти грибы похожи на трутовик Швейница (феолус Швейница), обычно растущий на деревьях. Он несъедобен из-за жёсткой мякоти. Для деревьев трутовики опасны.
Редкий для наших краёв боровик золотистый вырос в лесу у станции «Заходское». «Первый раз встретил такой гриб! Расширил свой грибной кругозор», — рассказывает подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» Армен.
А другая подписчица, Анна, хвастается «грибом расписным».