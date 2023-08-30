«Хоть косой коси». Петербургские грибники делятся радостями

Из лесов Ленобласти грибы несут корзинами, а из Карелии — везут багажниками. Становится больше моховиков.
«Час прогулки, грибов много!» — рассказывает Оксана после прогулки по Выборгскому району Ленобласти в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«Много людей. Грибов тоже… Ночь переработки, и как итог — 20 литров икры», — хвастается Кристина.
Михаил тоже был в Выборгском районе: «Белый попадается только обычный, не боровик. В основном, в траве. Зато пошли моховики, хоть косой коси. Брал только мелкие. Много подберезовиков и маслят. Подосиновиков становится поменьше».