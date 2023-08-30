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    «Хоть косой коси». Петербургские грибники делятся радостями

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    Из лесов Ленобласти грибы несут корзинами, а из Карелии — везут багажниками. Становится больше моховиков.

    «Час прогулки, грибов много!» — рассказывает Оксана после прогулки по Выборгскому району Ленобласти в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Много людей. Грибов тоже… Ночь переработки, и как итог — 20 литров икры», — хвастается Кристина.

    Михаил тоже был в Выборгском районе: «Белый попадается только обычный, не боровик. В основном, в траве. Зато пошли моховики, хоть косой коси. Брал только мелкие. Много подберезовиков и маслят. Подосиновиков становится поменьше».

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    Комментарии 10

    Гость30 Авг 2023 в 15:37
    20 кг икры?
    смешно
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