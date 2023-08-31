Петербурженка заявила в полицию о краже духовной ценности. Ей могли прельститься рабочие

Полицейские разбираются с пропажей иконы из пятиэтажки в Красносельском районе Петербурга. Дорогой сердцу вещи хозяйка не досчиталась после визита мастеров.



О помощи полицию накануне попросила 70-летняя пенсионерка с улицы Массальского, стало известно «Фонтанке» 31 августа. Она полагает, что по её двухкомнатной квартире погуляли воры и с пустыми руками не ушли. Исчезла старинная икона, материальную ценность которой владелица оценить затруднилась.



Женщина подозревает, что покуситься на святое могли рабочие, которые занимались ремонтом батарей, но уверенности в их бессовестности нет. Предположительно, икону унесли в среду около полудня, следов взлома как будто нет.

