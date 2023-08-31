Лесной пожар в Геленджике потушили

В Геленджике к 11 часам утра 31 августа полностью потушили сильнейший лесной пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.
Лес в Геленджике загорелся во вторник, 29 августа. Сначала на площади 1,5 гектара горела сухая растительность, к тушению привлекли вертолет Ми-8. К вечеру того же дня в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огнем охвачены уже 5 гектаров леса. Ближе к полуночи пожар стал приобретать катастрофические масштабы, а к утру среды площадь пожара выросла до 118 гектаров. В тушении задействовали 435 человек, 70 спецмашин, два вертолета Ми-8 с водосливным устройством и два самолета Бе-200 МЧС.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что огонь удалось локализовать к вечеру 30 августа.