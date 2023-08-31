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    Три беспилотника сбили над Брянском — антидроновым ружьём и специальным карабином

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    Над территорией Брянской области 31 августа около 10 часов дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале рассказал некоторые подробности.

    «Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ — 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области», — пишет Богомаз.

    В результате над Брянском были сбиты три БПЛА — с помощью антидронового ружья и специального карабина. Никто не пострадал, разрушений также нет.

    «На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!» — добавил брянский губернатор.

    30 августа в Брянской области были уничтожены несколько беспилотников. Один повредил крышу Брянского управления СК, а потом ещё два пытались атаковать телебашню. В тот же день в Брянской области ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, которая планировала устроить в России несколько терактов.

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    Комментарии 16

    Гость31 Авг 2023 в 11:27
    Трехлинейка мосина
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