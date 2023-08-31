Три беспилотника сбили над Брянском — антидроновым ружьём и специальным карабином

Над территорией Брянской области 31 августа около 10 часов дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале рассказал некоторые подробности.
«Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ — 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области», — пишет Богомаз.
В результате над Брянском были сбиты три БПЛА — с помощью антидронового ружья и специального карабина. Никто не пострадал, разрушений также нет.
«На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!» — добавил брянский губернатор.
30 августа в Брянской области были уничтожены несколько беспилотников. Один повредил крышу Брянского управления СК, а потом ещё два пытались атаковать телебашню. В тот же день в Брянской области ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, которая планировала устроить в России несколько терактов.