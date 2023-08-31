Три беспилотника сбили над Брянском — антидроновым ружьём и специальным карабином

«Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ — 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области», — пишет Богомаз.

Над территорией Брянской области 31 августа около 10 часов дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны РФ .

В результате над Брянском были сбиты три БПЛА — с помощью антидронового ружья и специального карабина. Никто не пострадал, разрушений также нет.



«На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!» — добавил брянский губернатор.

