Глава Минобороны Великобритании подал в отставку

Уоллес занимал пост с 24 июля 2019 года и работал в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. В середине июля газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что 53-летний министр рассматривает возможность покинуть должность и уйти из политики. Подобную перспективу объясняли тем, что премьер Сунак хочет «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент».

Летом в СМИ появилась информация, что Бен Уоллес может стать новым генсеком НАТО, однако США якобы не поддержали его кандидатуру из-за «слишком активной поддержки» Украины со стороны политика.

Уоллес — член Консервативной партии Великобритании, депутат Палаты общин с 2010 года. Политическую карьеру начал еще в 1999 году, когда стал членом Шотландской ассамблеи (парламента Шотландии) от Северо-Восточной Шотландии от партии консерваторов. Отличался жесткой позицией в отношении Москвы: в 2021 году заявил, что Россия — угроза номер один. В 2023 году он допускал, что Украина до конца года сможет «захватить Крым». В июле стало известно, что министр фразой: «Мы — не Amazon» — ответил на требования Украины по оружию и заявил, что Киеву следует больше благодарить страны Запада за поставки.